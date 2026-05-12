Зарубежные СМИ: Уйдет ли Кир Стармер с поста премьер-министра Великобритании?

Кир Стармер оказался на грани отставки, по крайней мере, об этом пишут британские СМИ. Несколько высокопоставленных членов правительства и почти четверть его однопартийцев в парламенте уже выступили за смену премьер-министра. В Великобритании прошли муниципальные выборы, по итогам которых лейбористы впервые проиграли в Уэльсе. Большинство там и в Англии получила право-популистская фракция Reform UK. В результате лейбористы призвали к отставке Стармера. Сам премьер-министр заявил, что уходить не собирается. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Политический кризис вокруг Кира Стармера выходит из-под контроля, пишет The Times. 80 лейбористов публично призвали премьер-министра уйти в отставку. Согласно правилам, для смены лидера нужен 81 голос. Автоматического «импичмента» не произойдет. Но если 20% членов фракции поддержат альтернативного кандидата, начнется внутрипартийная борьба, которая должна закончиться голосованием. Теперь в Лейбористской партии опасаются затяжного противостояния. И на этом фоне уже резко выросла доходность британских гособлигаций.

По данным Times, несколько влиятельных политиков, в том числе глава МИД Иветт Купер и министр внутренних дел Шабана Махмуд предложили Стармеру организовать «контролируемую передачу власти». Сам премьер пока ответил отказом и выступил с речью о новых планах и изменениях. Однако после этого от него отвернулись еще больше лейбористов.

Главным претендентом на смену Стармеру Bloomberg называет министра здравоохранения Уэса Стритинга. Он один из самых заметных молодых лейбористов и представляет умеренное крыло партии. Сторонники считают, что Стритинг может одновременно сохранить поддержку центристов и бизнеса. По данным издания, его союзники уже несколько месяцев готовятся к возможной кампании.

Но есть и еще один серьезный конкурент — Энди Бернем, популярный у избирателей мэр Манчестера с более левыми взглядами. Сейчас он не входит в парламент, поэтому участвовать в гонке за лидерство пока не может. Впрочем, его сторонники уже обсуждают довыборы: один из депутатов на севере Англии может добровольно сложить мандат и освободить место для Бернема. Многие считают, что в таком случае у Стритинга уже не останется шансов, поэтому призывают его действовать быстрее. Тем временем уход Стармера Bloomberg уже считает вопросом времени, а не вероятности.

The Guardian отмечает, что особую роль в борьбе за власть может сыграть заместитель премьер-министра Анджела Рэйнер. Ее называли одним из вероятных преемников Стармера, однако сейчас позиции политика ослабли. По информации издания, она готова поддержать Бернема и войти в его команду, что будет для него большим преимуществом.

При этом кризис разгорается накануне так называемой тронной речи короля Карла, где он должен изложить законодательную программу правительства на следующий год. Многие депутаты опасаются, что публичная война между лейбористами окончательно разрушит образ «партии стабильности» перед парламентскими выборами в 2029 году. А позиции сооснователя Reform UK Найджела Фараджа, наоборот, усилятся. «Если мы свергнем собственного лидера через полтора года у власти, страна нам этого не простит»,— приводит слова одного из лейбористов The Guardian.