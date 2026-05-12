Суд в Югре отправил в колонию экс-главу нефтесервисной компании за взятку

Ханты-Мансийский районный суд назначил девять лет колонии строгого режима бывшему руководителю нефтесервисной компании «Горизонт» за взятку, сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Он также оштрафован на 21 млн руб.

В ходе расследования было установлено, что в феврале 2023 года руководитель передал взятку в 7 млн руб. должностному лицу АО «Росгеология». Взамен специалист должен был способствовать заключению договора на выполнение работ по цементированию обсадных колонн скважины. В отношении взяткополучателя ранее был вынесен обвинительный приговор.

Бывший глава компании признан виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки, совершенная в особо крупном размере). Его также на пять лет лишили права заниматься организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях. Решение не вступило в силу.

Ирина Пичурина