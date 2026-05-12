В Дагестане из-за размыва дороги перекрыли проезд к восьми населенным пунктам

В Чародинском районе Дагестана временно прервано транспортное сообщение с восемью населенными пунктами из-за размыва участка дороги, ведущего к временному мосту. Об этом сообщили в ГКУ «Дагестанавтодор».

Как уточнили в учреждении, движение автотранспорта закрыто на 27-м км автодороги «Цуриб — Арчиб». Причиной стало изменение русла реки Рисор и размыв подхода к временному мосту. Без транспортного сообщения остались села Шалиб, Алчуниб, Арчиб, Кесериб, Хилих, Хитаб, Калиб и Кубатль.

По данным «Дагестанавтодора», ориентировочное время открытия движения по временной схеме запланировано на 20:00 мск 12 мая. На участке ведутся аварийно-восстановительные работы.

В учреждении также сообщили, что по состоянию на 10:00 мск 12 мая дорожным службам удалось восстановить движение на 144 участках автодорог, ранее закрытых из-за последствий обильных осадков. Еще 15 участков остаются закрытыми, при этом движение на них организовано по объездным маршрутам.

Сильные дожди, прошедшие в Дагестане в конце марта и начале апреля, привели к масштабным подтоплениям и повреждению инфраструктуры. В ряде городов и районов республики вводился режим чрезвычайной ситуации, позднее в регионе был установлен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным властей, в республике были подтоплены 9,8 тыс. жилых домов, поврежденными признаны около 8 тыс. домов. В результате наводнения погибли шесть человек, пострадали более 6,2 тыс. жителей.

Валерий Климов