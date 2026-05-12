УФАС обязало изменить аукцион по ИТС в Ростовской области за 84,6 млн рублей

Ростовское УФАС частично удовлетворило жалобу ООО «Аркона» на аукцион ГКУ РО «Центр безопасности дорожного движения» по модернизации интеллектуальной транспортной системы Ростовской области. Начальная цена контракта составляла 84,6 млн руб. Антимонопольная служба обязала заказчика отменить сформированные протоколы и внести изменения в извещение о закупке.

Ростовское УФАС России признало частично обоснованной жалобу ООО «Аркона» на действия ГКУ РО «Центр безопасности дорожного движения» при проведении аукциона на модернизацию государственной информационной системы «Интеллектуальная транспортная система Ростовской области» (ГИС ИТС РО). Это следует из решения антимонопольного органа.

Закупка была размещена в Единой информационной системе 3 апреля 2026 года. Начальная максимальная цена контракта составила 84,65 млн руб. Заявки принимались до 13 апреля. Согласно протоколу подведения итогов, на участие в аукционе была подана одна заявка, однако ее признали не соответствующей требованиям закупки.

По условиям контракта подрядчик должен модернизировать ГИС ИТС РО: поставить и установить тактические и стратегические детекторы транспорта, коммуникационные шкафы, провести пусконаладку, интегрировать оборудование с программным обеспечением системы, а также внедрить средства защиты информации. Работы планировалось завершить до 26 октября 2026 года.

ООО «Аркона» оспорило ряд положений извещения. В частности, компания заявила о неправомерном требовании казначейского сопровождения контракта, ограничении возможности поставки эквивалентного программного обеспечения, отсутствии корректного перечня документов о стране происхождения товаров, завышенных требованиях к характеристикам оборудования, объединении в один лот технологически не связанных товаров и работ, а также о неверно установленных требованиях к участникам закупки.

Ростовское УФАС согласилось с заявителем по двум ключевым доводам. Антимонопольная служба признала необоснованным требование о казначейском сопровождении расчетов по контракту. Как указала комиссия, проектом контракта не предусмотрена выплата аванса, а начальная цена закупки — 84,65 млн руб.— не превышает порог в 100 млн руб., при котором такое сопровождение обязательно для соответствующих госконтрактов.

Кроме того, УФАС посчитало, что заказчик неверно определил требования к участникам закупки. ГКУ РО «Центр безопасности дорожного движения» указывало, что предмет закупки связан с модернизацией интеллектуальной транспортной системы и не относится к содержанию автомобильных дорог. Однако антимонопольный орган пришел к выводу, что установка детекторов транспорта, коммуникационных шкафов и других элементов ИТС фактически относится к работам по содержанию дорог, поскольку такие элементы используются для контроля и мониторинга транспортных потоков. В связи с этим к участникам должны были предъявляться требования, предусмотренные постановлением правительства РФ №2571 для работ по содержанию автомобильных дорог.

Остальные доводы жалобы УФАС отклонило. В частности, служба не нашла нарушений в требовании поставить установочный комплект для обновления АПКШ «Континент» без эквивалента, поскольку заказчик обосновал это необходимостью совместимости с уже используемым программным обеспечением и оборудованием. Также комиссия не подтвердила ограничение конкуренции из-за характеристик транспортных детекторов и требования предоставить подтверждение их совместимости с ПО АСУДД SmartTraffic.

По итогам рассмотрения дела Ростовское УФАС признало заказчика нарушившим ч. 2 ст. 42 закона о контрактной системе. ГКУ РО «Центр безопасности дорожного движения» выдано предписание отменить все сформированные протоколы и внести изменения в извещение о закупке. Кроме того, антимонопольный орган намерен рассмотреть вопрос о привлечении виновного должностного лица заказчика к административной ответственности и передать материалы дела в орган внутреннего финансового контроля.

ГИС «Интеллектуальная транспортная система Ростовской области» была создана в регионе в конце 2025 года. Система предназначена для автоматизированного управления дорожным движением, повышения пропускной способности дорог, мониторинга транспортных потоков и обеспечения безопасности движения на региональных, межмуниципальных и местных автодорогах, включая улично-дорожную сеть Ростовской агломерации.

Тат Гаспарян