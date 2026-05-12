Сроки реконструкции очистных сооружений в Сочи продлили до 2030 года

В Сочи реконструкцию очистных сооружений продлили на три года — до 2030 года. Проектированию и работам в запланированные ранее сроки, до 2027 года, помешали ограничения на производство работ, установленные в зоне горно-санитарной охраны. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на администрацию города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сроки реализации объектов увеличены решением правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

Администрация Сочи и ФАУ «РосКапСтрой» столкнулись с ограничениями, установленными в зоне горно-санитарной охраны, в соответствии с которыми установлен запрет на проживание и реализацию всех видов хозяйственной деятельности, кроме работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях.

Для дальнейшего проектирования власти изменили и согласовали установленные границы зон горно-санитарной охраны. Это позволило возобновить работы.

Проектно-изыскательские работы на пяти из шести объектов очистных сооружений Сочи планируют завершить до конца 2026 года. Это комплексы «Дагомыс», «Лазаревские», «Магадан», «Адлер» и «Якорная Щель». Отмечается, что для проектирования шестого участка очистных сооружений «Бзугу» необходимо больше времени. Точные сроки для этого объекта неизвестны.

Согласно информации мэрии Сочи, для финансирования программы в 2022 году Краснодарскому краю выделили 35 млрд руб. Однако итоговый объем инвестиций может измениться после завершения составления проектно-сметной документации.

В администрации отмечают, что реконструкция позволит снизить негативные последствия сброса сточных вод в акваторию Черного моря, а также улучшить очистку и увеличить пропускную способность инженерных сетей. Кроме того, улучшится экологическая ситуация в туристических местах города.

Алина Зорина