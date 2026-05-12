Прокуратура Невинномысска взыскала с дроппера 2 млн рублей

Прокуратура Невинномысска провела проверку после обращения пожилого местного жителя. Выяснилось, что неизвестные связались с мужчиной и предложили заработать на инвестициях. Введенный в заблуждение пенсионер перевел 2 млн руб. на банковский счет, который указал собеседник, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дохода потерпевший не получил и потерял сбережения. По данному факту следственный орган возбудил уголовное дело. В ходе расследования установили, что деньги заявителя поступили на расчетный счет жителя Башкортостана.

Для защиты прав пенсионера прокуратура направила в суд иск о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Мария Хоперская