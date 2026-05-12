Восемь человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

В Белгородской области за минувшие сутки атакам ВСУ подверглись пять муниципалитетов. В результате пострадали восемь мирных жителей. Также в больнице скончались двое раненых при предыдущих обстрелах. Разрушения получили 11 частных и многоквартирных домов, 20 грузовых и легковых автомобилей, а также один трактор и 11 единиц сельхозтехники, карета скорой помощи, храм, два коммерческих объекта и один инфраструктурный. Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

В поселке Октябрьский Белгородского округа из-за удара дрона по многоквартирному дому (МКД) был ранен 18-летний юноша. Его положили в областную больницу. Из-за второй атаки БПЛА пострадали сотрудники бригады скорой помощи, которые приехали к юноше. Они продолжат лечение амбулаторно. На месте атаки получили разрушения два МКД, легковой автомобиль и карета скорой помощи. Также в реанимации областной больницы скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке беспилотника на автомобиль в селе Новая Нелидовка 8 мая. За сутки в округе при атаках ВСУ были повреждены четыре жилых помещения и два транспортных средства, а также гараж и заборы двух частных домовладений.

В Шебекине из-за ударов двух FPV-дронов по предприятию был ранен мужчина. Он продолжит лечение дома. На месте атаки получили разрушения два грузовых автомобиля и два полуприцепа. В селе Вознесеновка от удара БПЛА по транспортному средству пострадал мужчина. После оказания медпомощи его отпустили домой. Машина повреждена. Также в реанимации областной больницы скончался мирный житель, раненый при ударе дрона по служебному автомобилю в селе Вознесеновка 7 мая. За сутки в округе получили разрушения четыре частных дома и девять автомобилей.

Около села Зозули Борисовского округа FPV-дрон атаковал служебный микроавтобус — ранены двое мужчин. Они продолжат лечение дома. Транспортное средство повреждено.

Сутками ранее из-за атак ВСУ пострадали четыре мирных жителя и боец подразделения «Орлан».

Алина Морозова