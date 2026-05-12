В Петербурге вспыхнул частный дом рядом со «Звезда Ареной»
Утром 12 мая в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в частном доме. Сообщение о возгорании на территории Большой Каменки поступило в экстренные службы в 8:48, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
В Коломягах вспыхнул пожар неподалеку от футбольного шатра «Звезда Арена»
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Огонь охватил двухэтажный дом № 24, горение происходит по всей площади здания. К ликвидации пожара привлечены три единицы техники и 14 сотрудников МЧС.
Рядом с местом происшествия, по адресу Большая Каменка, 21, находится футбольный шатер «Звезда Арена».
UPD: по информации ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в пожаре погибли два человека.