Аэропорт открыли в Пензе
В Пензенской области отменили план «Ковер». Информацию опубликовал в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.
Небо было закрыто четыре с половиной часа. С 5:14 утра в регионе объявили беспилотную опасность. На момент публикации режим сняли. Аналогичные меры продолжают действовать в Саратовской области.
Напомним, сегодня губернатор сообщил об отмене очных занятий в школах, колледжах и вузах. Причина — участившиеся случаи введения ракетной и беспилотной опасности. Учащихся перевели на дистанционное обучение до 14 мая включительно.