На капремонт стадиона ЮРГПУ в Новочеркасске выделено 111,5 млн рублей

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова объявил открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту спортивно-оздоровительного сооружения. Начальная цена контракта составляет 111,5 млн руб.

Объектом закупки является стадион, расположенный на территории учебного заведения по адресу: Ростовская область, город Новочеркасск, улица Просвещения, 132. В состав сооружения входят футбольное поле площадью 6 400 квадратных метров, беговые дорожки площадью 2 190 квадратных метров и сектора для прыжков. Общая площадь стадиона — 12 943 квадратных метра.

Как отмечается в документации, стадион входит в состав университетского спортивного комплекса. Сооружение находится в центральной части учебного городка, его обустройство проводилось в 60–70-е годы прошлого столетия. Земельный участок расположен в границах улиц Троицкая, Пушкинская, Просвещения и имени Богдана Хмельницкого.

Проектом организации строительства предусмотрена определенная последовательность работ. Сначала планируется выполнить подготовительные и демонтажные работы, включая снятие асфальтобетонных покрытий и демонтаж конструкций подпорной стены. Затем последуют земляные работы, перенос или переустройство инженерных сетей с устройством защиты, монтаж монолитной подпорной стены и устройство дренажной системы. На последующих этапах запланирован монтаж наружных сетей и системы полива поля, установка бортового камня, устройство наружного освещения и покрытий. Завершат работы установка ограждения и спортивного оборудования, а также благоустройство территории.

Строительно-монтажные работы будут вестись подрядным способом с привлечением специализированных организаций, поточным методом в одну-полторы смены. Для бытовых нужд строителей планируется использовать существующие помещения университета. Территория вуза является закрытой и имеет три пропускных пункта, а по периметру организованы стоянки для автомобилей.

Тат Гаспарян