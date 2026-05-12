В Новороссийске пресекли ввоз зараженной многоядной мухой-горбаткой партии табака

В порту Новороссийска специалисты Россельхознадзора выявили и обеззаразили партию табачного сырья из Болгарии объемом 118,8 т, зараженную многоядной мухой-горбаткой. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

ФГБУ «ВНИИКР» подтвердило наличие и жизнеспособность вредителя в заключении о карантинном фитосанитарном состоянии товара. Согласно Положению о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной границе ЕАЭС (Решение Комиссии ТС от 18.06.2010 № 318), продукцию с карантинными объектами предписано обеззаразить, уничтожить или вернуть.

В целях недопущения заноса и распространения опасных вредителей на территории России зараженную партию табачного сырья обеззаразили.

