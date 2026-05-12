В Новгородской области компанию оштрафовали за взятку госинспектору

Прокуратура Новгородской области выявила коррупционную схему с участием руководителя коммерческой организации. По данным ведомства, директор и учредитель компании, занимающейся оптовой торговлей строительными материалами, с сентября 2022 года по май 2024-го передавал главному государственному инспектору территориального отдела автодорожного надзора взятки на сумму свыше 50 тысяч рублей.
Новгородскую компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку инспектору
Следствие считает, что деньги предназначались за покровительство: чиновник должен был не привлекать фирму к ответственности за нарушения при перевозке тяжеловесных грузов.
Прокурор Новгородской области Сергей Швецов возбудил в отношении юридического лица административное дело по статье о незаконном вознаграждении от имени компании. В результате организации назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.