В Новгородской области компанию оштрафовали за взятку госинспектору

Прокуратура Новгородской области выявила коррупционную схему с участием руководителя коммерческой организации. По данным ведомства, директор и учредитель компании, занимающейся оптовой торговлей строительными материалами, с сентября 2022 года по май 2024-го передавал главному государственному инспектору территориального отдела автодорожного надзора взятки на сумму свыше 50 тысяч рублей.

Новгородскую компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку инспектору

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следствие считает, что деньги предназначались за покровительство: чиновник должен был не привлекать фирму к ответственности за нарушения при перевозке тяжеловесных грузов.

Прокурор Новгородской области Сергей Швецов возбудил в отношении юридического лица административное дело по статье о незаконном вознаграждении от имени компании. В результате организации назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Матвей Николаев