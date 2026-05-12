Отгрузка автомобилей в Петербурге выросла вдвое за год

Объем отгруженной продукции автомобильных предприятий Санкт-Петербурга в январе-марте 2026 года составил 35,9 млрд рублей, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Однако до уровней 2021 года, когда в городе работали заводы Hyundai, Toyota и Nissan, текущие объемы еще отстают в 3,4 раза, пишут «Ведомости Северо-Запад».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Восстановление отрасли началось только в 2024 году после перезапуска отдельных площадок. По итогам 2025 года объем отгруженной автозаводами продукции достиг 111 млрд рублей, что в 4,8 раза меньше, чем в 2021 году (531 млрд рублей). По данным Минпромторга РФ, в первом квартале 2026 года в Петербурге продали 15 327 легковых автомобилей — на 9% больше, чем годом ранее.

В настоящее время в городе функционирует два из трех автозаводов на бывших площадках иностранных концернов.

Кирилл Конторщиков