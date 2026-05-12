Капремонт общежития-памятника в Новочеркасске оценили в 336,8 млн рублей

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова выступил заказчиком работ по капитальному ремонту студенческого общежития, расположенного в Новочеркасске на улице Б. Хмельницкого, 141. Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, речь идет об объекте культурного наследия регионального значения — здании, построенном в 1954–1956 годах.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 336 765 792 руб. Закупка проводится в форме электронного аукциона в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 закона 44-ФЗ.

Процедура определения поставщика завершена. Согласно опубликованной информации, извещение о проведении аукциона размещено 29 апреля 2026 года.

План работ включает демонтажные операции, внутреннюю отделку помещений, отделку стен и перегородок, устройство шахты дымоудаления и внутренних лестниц. Также предусмотрен монтаж систем горячего водоснабжения, бытовой канализации, отопления и вентиляции, теплоснабжения и трубопроводов сетевой воды.

