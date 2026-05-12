Юристу назначили восемь лет колонии за обман клиентов тюменской компании

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 31-летнему жителю Москвы, признанному виновным в мошенничестве на сумму более 4,5 млн руб., сообщили в прокуратуре Тюменской области. Обвиняемый, работавший юристом в тюменской компании по оказанию консультационных и информационных услуг, разработал схему обмана клиентов в 2021-2022 годах.

Следствие установило, что юрист, используя заключенные с гражданами договоры, убеждал их в необходимости дополнительной оплаты услуг. При этом он не выполнял никаких дополнительных действий, а полученные деньги присвоил себе. Жертвами преступления стали 14 человек.

Москвича судили по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии общего режима.

