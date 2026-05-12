Новостройки в Петербурге за год подорожали почти на 24%

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Санкт-Петербурга за год выросла на 23,8% и достигла 367,7 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики системы мониторинга и анализа недвижимости bnMAP.pro, пишет ТАСС.

Санкт-Петербург вместе с Москвой стал лидером среди российских городов-миллионников по темпам роста цен на первичное жилье. В столице средняя цена «квадрата» увеличилась на те же 23,8% — до 720,1 тысяч рублей.

По данным аналитиков, рост стоимости жилья более чем на 10% также зафиксирован в Воронеже, Челябинске, Перми, Омске и Казани.

Единственным городом-миллионником, где цены на новостройки за год снизились, оказался Ростов-на-Дону. Там стоимость квадратного метра уменьшилась на 2,7% — до 140,8 тысяч рублей.

Матвей Николаев