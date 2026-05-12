Объявлен тендер на строительство тюрьмы в Минусинске за 2,7 млрд рублей

ГУФСИН по Красноярскому краю объявило тендер на строительство тюрьмы в Минусинске в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2035 годы)». Стартовая цена контракта составляет 2,79 млрд руб. Средства будут выделены из федерального бюджета. Заявки на участие в торгах принимаются до 1 июня, указывается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, тюрьма будет рассчитана на содержание 593 заключенных. Подрядчику предстоит построить здание с блоками А и Б, площади которых составят 2,3 тыс. кв. м и 380 кв. м соответственно. Кроме того, победителю торгов необходимо создать переходную галерею и прогулочный дворик. Работы должны быть выполнены до 5 декабря 2030 года.

О планах строительства новой тюрьмы в Минусинске стало известно в августе 2025 года. Тогда сообщалось, что объем вложений в возведение объекта превысит 2,9 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», на территории Сибирского федерального округа в период с 2025 по 2035 годы планируется построить и реконструировать ряд режимных объектов ГУФСИН.

Александра Стрелкова