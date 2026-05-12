Товарооборот Татарстана со странами исламского мира по итогам прошлого года вырос на 38% к предыдущему году и достиг 8 млрд долларов. На эти государства приходится более половины всей внешней торговли республики, сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина в интервью РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарооборот Татарстана с исламскими странами вырос на 38%

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Товарооборот Татарстана с исламскими странами вырос на 38%

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По ее словам, крупнейшим инвестором Татарстана среди стран исламского мира остается Турция. Интерес к республике также проявляют ОАЭ и Саудовская Аравия, однако инвесторы из стран Персидского залива в основном ориентированы на финансовые вложения через фонды, а не на создание производств.

Госпожа Минуллина отметила рост интереса к Татарстану со стороны африканских государств после саммита БРИКС. Страны Африки начали активнее направлять бизнес-миссии и инициировать совместные мероприятия.

Анна Кайдалова