На ремонт 54 дорог в Красносулинском районе выделили 73,2 млн рублей

В Красносулинском районе Ростовской области запланированы работы по восстановлению 54 межпоселковых дорог. Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, заказчиком выступает районная администрация. На реализацию проекта предполагается направить 73,2 млн руб.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков открыт до 25 мая. Аукцион по определению исполнителя контракта состоится 28 мая. Согласно условиям соглашения, все ремонтные мероприятия должны быть завершены до 31 октября 2028 года.

В перечень обязательств победителя торгов входит широкий спектр работ, включая восстановление земляного полотна, ликвидацию выбоин, оценку текущего состояния дорожного покрытия, а также очистку и замену дорожных знаков.

В документации перечислены участки, подлежащие ремонту. Среди них автодороги Садки — Дудкино, Шахты — Владимировская — Зайцевка, Божковка — Чернецов, Пригородный — Долотинка, а также ряд иных дорожных направлений в границах Красносулинского района.

Мария Хоперская