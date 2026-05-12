Средний чек ветеринарных услуг на Ставрополье достиг 2,1 тысячи рублей

В первом квартале 2026 года средний чек в ветеринарных клиниках и аптеках Ставропольского края составил 2,1 тыс. руб. Об этом «РБК Кавказ» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Показатель оказался на 16% выше, чем за аналогичный период 2025 года.

При этом число приобретений ветеринарных услуг и товаров в регионе сократилось на 1% в годовом выражении. Владельцы домашних животных стали реже посещать ветклиники, однако за один раз тратят больше, выбирая более комплексные процедуры и качественные препараты.

Согласно данным «Контур.Фокуса», на начало апреля 2026 года в Ставропольском крае работали 86 ветеринарных организаций. За первые три месяца года их количество увеличилось на одну компанию. Число регистраций нового бизнеса выросло с 3 до 4, а ликвидаций — с 2 до 5.

