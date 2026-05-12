Мошенники начали рассылать дачникам фальшивые штрафы за борщевик

В Петербурге зафиксирована новая схема мошенничества, нацеленная на владельцев земельных участков. Злоумышленники рассылают сообщения якобы от имени «Земельного надзора» или местной администрации с требованием оплатить штраф до 50 000 рублей за заросли борщевика. Для оплаты предлагается перейти по ссылке на поддельный сайт, имитирующий портал «Госуслуги». Специалисты призывают не поддаваться панике и проверять информацию через официальные каналы.

Злоумышленники рассылают сообщения якобы от имени «Земельного надзора»

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Злоумышленники рассылают сообщения якобы от имени «Земельного надзора»

Как предупреждают в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно- коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Санкт - Петербургу и Ленинградской области, настоящий штраф не может быть наложен без предварительной выездной проверки, осмотра участка и составления официального акта. Все реальные постановления отображаются в личном кабинете на портале «Госуслуги» или через официальные сервисы ведомств.

При получении подобного сообщения рекомендуется самостоятельно проверить информацию через администрацию или надзорные органы, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить на сомнительных сайтах личные данные и реквизиты банковских карт. В случае перевода средств мошенникам необходимо немедленно обратиться в банк для блокировки транзакции и подать заявление в полицию.

Кирилл Конторщиков