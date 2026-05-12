Лаборатории Новороссийска проверили более 450 тысяч т растительных масел

Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в январе–апреле 2026 года подтвердили качество и безопасность экспортных партий растительных масел общим объемом более 450 тыс. т, включая поставки в Китай. Об этом сообщает пресс-служба филиала.

Основной объем экспорта пришелся на подсолнечное масло: исследовано 47 партий весом 392,6 тыс. т. Крупнейшими покупателями выступили Индия (свыше 241 тыс. т) и Турция (более 126 тыс. т). Также крупные партии направлялись в Египет, Тунис, Иорданию, Ливан, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Объемы экспорта соевого масла выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 21,9 тыс. т. Отгрузки рапсового масла достигли 21,9 тыс. т — его получателями стали Тунис, Индия и Саудовская Аравия.

За четыре месяца специалисты филиала подтвердили качество семи партий льняного масла общим объемом более 7,6 тыс. т, которое было отправлено в Китай. В прошлом году первая крупная партия была отгружена в середине июля, в этом сезоне крупные отгрузки начались с первых месяцев года.

Отмечается, что продукт востребован на азиатском рынке в пищевой промышленности и при производстве диетических добавок. Ранний старт отгрузок говорит о растущем интересе китайских партнеров к российскому льняному маслу, которое поставляется через порты Кубани.

По данным пресс-службы филиала, вся экспортная продукция проходит строгий контроль на соответствие регламентам Таможенного союза и нормам стран-импортеров. В лабораториях масла проверяют на токсичные элементы, радионуклиды, микотоксины, содержание диоксинов, остаточное количество пестицидов и отсутствие ГМО, а также анализируют жирнокислотный состав.

Алина Зорина