В столице Карачаево-Черкесии обновят 18 участков улиц

В 2026 году в столице Карачаево-Черкесии приведут в порядок почти семь километров дорог. Ремонт охватит 18 участков улично-дорожной сети. Об этом сообщили в администрации Черкесска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На главной артерии Черкесска — проспекте Ленина — дорожное полотно уже обновлено. Сейчас специалисты асфальтируют съезды и парковочные зоны, поднимают колодцы и меняют люки. Параллельно наносится новая дорожная разметка для повышения безопасности движения. На улице Грибоедова работы находятся на начальном этапе. Подрядная организация приступила к установке бордюрного камня. После этого последуют фрезеровка старого асфальтового покрытия, устройство выравнивающего слоя из песчано-гравийной смеси и укладка верхнего слоя.

За последние шесть лет в городе в соответствие современным стандартам привели 150 участков автодорог протяженностью более 85 километров.

Мария Хоперская