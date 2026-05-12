Средний чек в ветклиниках Ростовской области вырос до 1,7 тысячи рублей

Средний чек в ветеринарных учреждениях и аптеках Ростовской области в первом квартале 2026 года достиг 1,7 тыс. руб. Об этом «РБК Ростов» проинформировали в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель увеличился на 14.

Количество покупок ветеринарных услуг и препаратов в регионе за указанный период сократилось на 3% год к году. Специалисты поясняют, что владельцы животных стали реже посещать ветклиники, однако за одно обращение расходуют больше средств, отдавая предпочтение комплексным процедурам и качественным лекарствам.

Согласно сведениям «Контур.Фокуса», на начало апреля 2026 года в регионе функционировало 192 ветеринарные организации. За первый квартал их число уменьшилось на три компании — на начало года в области насчитывалось 195. Количество регистраций нового бизнеса в этой сфере сохранилось на уровне прошлого года (5), тогда как число ликвидаций увеличилось с 3 до 8.

Мария Хоперская