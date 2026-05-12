С 12 мая вход в вестибюль станции метро «Гражданский проспект» ограничили

В связи с капитальным ремонтом эскалатора на станции метро «Гражданский проспект» с 12 мая по 17 июля 2026 года вводятся временные ограничения на вход. По рабочим дням с 07:30 до 09:00 вход в вестибюль будет ограничен. В метрополитене предупредили, что время действия ограничений может корректироваться с учетом фактического пассажиропотока.

Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена, пассажирам рекомендуется заранее планировать маршруты поездок с учетом изменений в режиме работы станции. Капитальный ремонт «Гражданского проспекта» включает обновление вестибюля, машинного зала и других помещений, а также восстановление эксплуатационных характеристик конструкций наклонного хода и замену эскалаторов. Полное завершение работ запланировано на более поздний срок, текущий этап — один из ключевых в модернизации станции.

Кирилл Конторщиков