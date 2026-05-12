Выбраны площадки для вышек связи в двух поселках Кисловодска

В поселках Правоберезовский и Левоберезовский, долгое время не имевших сотовой связи и мобильного интернета, утвердили места для монтажа антенн. Об этом проинформировали в управлении по вопросам местного самоуправления поселками администрации города-курорта Кисловодска.

Сотрудники подобрали подходящие участки для установки оборудования. Отсутствие связи в данных населенных пунктах оставалось серьезной проблемой в течение долгого периода — местные жители были фактически изолированы от оперативной голосовой связи и выхода в интернет.

В администрации города-курорта заявили, что монтаж антенн планируется осуществить в ближайшее время.

Мария Хоперская