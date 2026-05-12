В Новороссийске пройдут учения

Сегодня, 12 мая, в акватории морского порта Новороссийска пройдут учения с боевыми стрельбами, в ходе которых военные отработают отражение атак беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие запланировано на 12 мая, оно пройдет с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 с дежурными силами Новороссийской ВМБ. Учения состоятся в акватории морского порта Новороссийск.

В ходе маневров военные отработают практические действия, связанные с отражением нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Для этого запланировано выполнение практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

В связи с проведением стрельб вводится ряд ограничений. Как отметили в администрации, во время стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств. Запрет распространяется также на суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде, включая гидроциклы, виндсерфинг, сапдоски и их аналоги. Кроме того, под запрет попадают любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега. Власти призвали горожан сохранять спокойствие и следить за сообщениями средств массовой информации.

Алина Зорина