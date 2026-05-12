Продажи новых авто на Северном Кавказе уменьшились на 16,4%

В апреле 2026 года объем реализации новых машин в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) составил 4,1 тыс. штук. Этот показатель оказался на 16,4% ниже результата апреля 2025 года, когда было продано 5 тыс. автомобилей. Соответствующую информацию агентство Автостоп предоставило «РБК Кавказ».

Наиболее популярная в регионе марка Lada в апреле сократила продажи на 35,2% — до почти 1,8 тыс. машин. Наибольшее падение среди брендов зафиксировано у Geely. За апрель дилеры реализовали 0,2 тыс. машин — это на 41% меньше, чем годом ранее (более 0,3 тыс. автомобилей).

Положительную динамику продемонстрировала японская Toyota. Дилеры реализовали 0,3 тыс. автомобилей, что на 43,1% больше, чем год назад (0,2 тыс. единиц). На втором месте по темпам роста оказался бренд Haval: в апреле продано почти 0,3 тыс. авто, что на 21,4% превышает показатель апреля 2025 года. Также на рынке СКФО появился новый бренд Tenet, продажи которого в апреле превысили 0,2 тыс. машин.

В разрезе моделей максимальный рост в апреле 2026 года к апрелю 2025 года показала Toyota Camry. В округе продано почти 0,3 тыс. машин, что на 45,2% превышает прошлогодние показатели. Вторую строчку по динамике заняла модель Niva Travel (бренд Lada) — реализовано немногим менее 0,2 тыс. машин, рост составил 8,6%.

При этом продажи Lada Vesta в апреле упали на 52,3% относительно апреля прошлого года — до 0,4 тыс. машин. Негативная динамика отмечена и у Lada Granta: в апреле реализовано немногим более 0,8 тыс. машин, что на 40,2% меньше по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Мария Хоперская