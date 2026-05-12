Войсковые части на СВО ко Дню Победы получили технику от Ямала

В зоне специальной военной операции (СВО) 11 войсковых частей ко Дню Победы получили помощь от Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в окружном правительстве. Помощь в первую очередь идет частям на самых «горячих» участках фронта.

Военнослужащим передали два легковых автомобиля повышенной проходимости, экскаватор, 17 квадроциклов, пять мотоциклов, 18 квадрокоптеров, более 120 единиц средств связи и свыше 1,4 тыс. единиц обмундирования, инструментов и строительных материалов.

Так, квадроциклы и квадрокоптеры поступили ямальскому батальону «Кедр». Технику также получила 35-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада группировки войск «Центр» в районе Гришино (Донецкая область). Помощь была оказана 36-й бригаде, которая входит в 29-ю армию группировки «Восток» и сейчас участвует в боях в Запорожской и Днепропетровской областях. По данным властей Ямала, военнослужащие бригады в 2026 году освободили порядка 30 населенных пунктов в Донецкой Народной республике (ДНР), на ее счету участие в боях за Угледар, Богатырь, Отрадное , Искру.

«Парни шлют весточку домой и поздравляют земляков с Днем Победы. За их спинами — надежный тыл и поддержка. Верим в вас и вместе со всем справимся. Ждем домой!»,— добавил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

Всего с начала СВО Ямал передал бойцам свыше 400 единиц транспорта, 2 тыс. квадрокоптеров, 500 единиц средств связи и другую необходимую технику.

Ирина Пичурина