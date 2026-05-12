Водитель Kia погибла в ДТП в Мясниковском районе

В Мясниковском районе автомобилист погибла в ДТП. Авария произошла вечером 11 мая на автодороге «Ростов — Новошахтинск», сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, 29-летняя водитель Kia не уступила на перекрестке дорогу автобусу. Транспортные средства столкнулись.

В автобусе пассажиров не было. В результате аварии водитель легковушки скончалась до приезда скорой помощи.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Мария Хоперская