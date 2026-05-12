Ремонт мемориала Павшим воинам в Ростове оценили в 12 млн рублей

В Ростове-на-Дону отремонтируют мемориальный комплекс Павшим воинам. Согласно информации на сайте Госзакупок, на эти работы выделено 11,9 млн руб.

Заказчиком выступил Центр по сохранению, использованию и популяризации памятников истории и культуры города Ростова-на-Дону.

Подрядчик отремонтирует лестницы и покрытие. В документации перечислены дефекты: расхождение швов плит, растрескивание и утрата фрагментов базальтовых плит мощения, наличие сорной травы в швах, а также просадка основания и многое иных повреждений.

Конкурс на определение подрядчика состоится 19 мая. Согласно условиям, все ремонтные работы должны быть завершены до 31 октября, при этом отсчет ведется с даты заключения контракта.

Мария Хоперская