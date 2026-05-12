В Новосибирске осудили экс-бухгалтера ТСЖ за хищение 8 млн рублей

Дзержинский райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении бывшего бухгалтера ТСЖ «Суверен» Елены Кряковой. Ее признали виновной в растрате (ч. 1, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Подсудимой назначили три года и четыре месяца в колонии общего режима, сообщают суды общей юрисдикции региона.

По версии следствия, фигурантка дела работала бухгалтером в ТСЖ «Суверен» с 2020 года и в ЖСК «Квант» — с 2023 года. На протяжении этого периода под видом завышенной заработной платы она перечисляла на свои банковские счета средства, собранные жителями многоквартирных домов, установили правоохранители.

Со счета ТСЖ «Суверен» сотрудница похитила более 2,7 млн руб., а со счета ЖСК «Квант» — более 5,3 млн руб. Свою вину подсудимая признала частично, утверждая, что вмененный ей размер ущерба — завышен.

Александра Стрелкова