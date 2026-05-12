Школы и детсады Бодайбо остаются закрытыми после аварии на водозаборе

В иркутском городе Бодайбо возобновляют подачу воды. По данным ТАСС, авария на водозаборной станции, из-за которой ранее централизованное водоснабжение было прекращено, устранена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», авария произошла 10 мая. Водозаборная станция «Роса» на реке Витим сместилась на берег, после чего уровень воды в реке резко снизился, а водоснабжение города прекратилось. В результате воду перестали подавать в 12 котельных и 169 жилых домов (6 тыс. человек). Всего в Бодайбо проживает около 9 тыс. человек.

12—15 мая в городе не будут работать детские сады, а школы переведены на дистанционный режим обучения. «Для того чтобы запустить детей в наши учебные учреждения, необходимо произвести забор воды и отправить в лабораторию. В целом от забора воды до получения анализов проходит минимум четыре дня»,— пояснил глава Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев.

Валерий Лавский