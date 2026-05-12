Новокузнецкий «Металлург» выбыл из плей-офф ВХЛ

Новокузнецкому «Металлургу» второй сезон подряд не удалось стать победителем плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), несмотря на победу в регулярном чемпионате. В полуфинальной серии команда из Кемеровской области уступила воскресенскому «Химику».

В последнем матче серии «Металлург» уступил в гостях 2:4, пропустив во втором периоде две шайбы за 35 секунд. Серия завершилась с таким же счетом в пользу «Химика». Проиграв в полуфинале, новокузнецкие хоккеисты завоевали бронзовые медали чемпионата России.

Напомним, в сезоне 2025/2026 регионы Сибирского федерального округа в ВХЛ представляли, помимо «Металлурга», «Омские Крылья», «Сокол» и «Норильск» из Красноярского края, а также барнаульское «Динамо-Алтай».

