«Динамо» сделало «Зенит» первым

В центральном матче 29-го тура чемпионата России по футболу московское «Динамо» нанесло поражение «Краснодару» — 2:1. Все решилось в драматичной концовке, когда бывший нападающий «Зенита» Иван Сергеев после того, как кубанцы не реализовали несколько голевых моментов, принес волевую победу бело-голубым. Теперь перед заключительным туром с 65 очками лидирует «Зенит», а «Краснодар» отстает от него на два балла. Тем временем «Спартак» сохранил интригу в борьбе за третье место, обыграв «Рубин» — 2:1.

В последние годы стало традицией, что результат чемпионской гонки определяется на финише сезона в матчах «Краснодара» и московского «Динамо». В 2024-м кубанцы лишили столичный клуб золотых медалей, а в 2025-м сами оформили чемпионство, снова победив его в очном противостоянии. Правда, на сей раз команды встретились не в 30-м, а в 29-м туре, поменяв еще и локацию с Краснодара на Москву. Тем не менее нынешняя игра имела судьбоносное значение для подопечных Мурада Мусаева, для которых было чрезвычайно важно восстановить лидерство в премьер-лиге перед последним матчем.

У «Динамо» в текущем чемпионате фактически уже нет никаких задач, но это совсем не значило, что оно будет немотивированно.

Тем более что недавно «Краснодар» нанес бело-голубым обидное поражение в Кубке России, не пустив их в суперфинал и дав им дополнительный повод для реванша. Тогда в двух встречах соперники не забили друг другу ни одного гола, и победитель определился только в серии пенальти. А москвичи не смогли поразить краснодарские ворота еще на групповом этапе Кубка России и в первом круге чемпионата.

В дебюте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин попробовал наконец-то расколдовать их, но промахнулся в перспективной контратаке, в которой ему, наверное, лучше было сыграть на партнера. Не получился удар и у капитана черно-зеленых Эдуарда Сперцяна, когда Валентин Пальцев выполнил отличную подачу в штрафную площадь. Затем Сперцян сам не сумел довести мяч до Джона Кордобы, находившегося в голевой позиции. Его пас прервал защитник Николас Маричаль, при этом эпизод едва не завершился автоголом. Голкипер Андрей Лунев успел переложиться и перекрыть ближний угол.

Но если «Краснодар» не забивает с игры, то делает это со стандартов.

На 32-й минуте Сперцян выцелил в штрафной Диего Косту, и бразильский центрбек головой воткнул мяч в сетку. Правда, непонятно, почему его никто не держал. Динамовцы могли быстро отыграться. Дмитрий Скопинцев удобно покатил на Бителло, и бразилец сразу пробил с коварной подкруткой, однако вратарь Станислав Агкацев опять повесил на свои ворота замок. А больше у него работы до перерыва не было.

По итогам первого тайма кубанцы возглавили премьер-лигу в режиме реального времени, но как только стартовал второй, они утратили лидерство. На 48-й минуте бело-голубые провели атаку правым флангом, откуда Хуан Касерес вырезал передачу в направлении Тюкавина, который ловко подстроился под нее и нанес разящий удар в падении из-под опекавшего его Витора Тормены. При этом наставник «Динамо» Ролан Гусев удивил ранней заменой Артура Гомеса и особенно Бителло на Антона Миранчука и Ульви Бабаева. Мусаев выпустил Дугласа Аугусто и Хуана Боселли, который сразу обострил игру и только расторопность Лунева уберегла хозяев от неприятностей.

Выручил одноклубников Лунев и после того, как Миранчук неожиданно выложил мяч в штрафной Кевину Ленини. «Краснодар» под конец матча заметно активизировался и был невероятно близок к голу. Кордоба создал для того же Ленини просто роскошный момент, но опорник гостей, очутившись перед динамовским вратарем, попал точно в него. Боселли и вовсе в полном одиночестве вылетел с центра поля на Лунева. Уругваец имел такой отрыв от преследователей, что никто из них не мог ему помешать. Оставалось лишь поставить точку, но он дрогнул и загубил поистине золотой момент. Лунев спокойно отбил его удар, и Мусаев от отчаяния упал на колени в технической зоне.

Не помогла черно-зеленым и замена Сперцяна на фартового Жубала, который не так давно добыл им победу в не менее драматичном противостоянии со «Спартаком», а вот динамовские перестановки принесли результат. На 93-й минуте свежие Ярослав Гладышев и Иван Сергеев поймали уставший «Краснодар» на контратаке. Бывший нападающий «Зенита» на паузе убрал Тормену и послал мяч в сетку с рикошетом от Пальцева. Причем, похоже, гол Сергеева решил судьбу не только этого матча.

После поражения от «Динамо» кубанцы на два очка отстают от «Зенита», и теперь должно случиться что-то фантастическое, чтобы он упустил чемпионство.

В заключительном туре петербуржцы играют на выезде с «Ростовом», который обезопасил себя от участия в стыковых встречах, обыграв «Акрон» — 3:1. К тому же им хватит и ничьей, так как они опередят «Краснодар», который, скорее всего, разберется дома с «Оренбургом», даже при равенстве очков. Так что «Зенит» уже почти чемпион.

В другом московском матче «Спартаку» для того, чтобы продолжить борьбу за бронзу с «Локомотивом», нужно было обязательно побеждать «Рубин». Но казанцы прошли без поражений девять туров подряд и вообще лишь однажды проиграли под руководством Франка Артиги, который, как и главный тренер красно-белых Хуан Карседо, занял свой пост перед второй частью чемпионата. К личной встрече испанские специалисты подошли с одинаковыми показателями, набрав по 19 очков, а в турнирной таблице их разделяли шесть баллов.

«Спартаку» противостояла лучшая оборона весеннего отрезка первенства, ведь «Рубин» по ходу своей беспроигрышной серии выдал семь сухих матчей. Но уже на пятой минуте задержавшийся в чужой штрафной после стандарта центральный защитник москвичей Кристофер Ву заколотил мяч, который скинул ему Манфред Угальде. У хозяев было еще несколько моментов в первом тайме, а вот их реализация оставляла желать лучшего. В частности, Маркиньос не использовал выход один на один с вратарем Евгением Ставером, а Угальде угодил в него даже из более выгодного положения.

Во второй половине остро атаковали и казанцы. Назми Грипши явно пожадничал, когда они выскочили с Велдином Ходжей практически «два в ноль». Кроме того, Руслан Безруков пробил в перекладину. Но гости слишком раскрылись и на 60-й минуте пропустили второй гол, когда Угальде, забежав за спину защитникам, отдал на пустые ворота Пабло Солари. Дальше красно-белые уверенно контролировали ситуацию, хотя все же позволили «Рубину» сократить разницу на 93-й минуте, когда Александар Юкич замкнул прострел Богдана Йочича.

«Спартак» выиграл 2:1 и с 51 очком по-прежнему располагается на четвертом месте, а его отставание от «Локомотива» составляет два балла.

Кому достанутся бронзовые медали, также решится в 30-м туре. Спартаковцам теперь необходимо побеждать на выезде махачкалинское «Динамо», а железнодорожников устроит и ничья в дерби с ЦСКА. Армейцы совершили маленькое чудо в матче с «Нижним Новгородом» на его поле. До 88-й минуты они уступали 0:1, а на 90-й уже повели 2:1 после того, как отличились Данила Козлов и Имран Фиров. С 48 очками красно-синие обошли «Балтику» и занимают пятое место.

Александр Ильин