На федеральной трассе в Волгоградской области год не могут ликвидировать яму

На федеральной трассе Р-22 у хутора Краснодонский Иловлинского района образовался провал асфальта. Как сообщает V1.RU, дефект существует не менее года.

Издание со ссылкой на свой источник пишет, что дорожники периодически засыпают яму грунтом, но после каждого дождя она появляется снова. После вчерашнего ливня рядом упала опора освещения. В районе провала отсутствует полноценная полоса разгона, при этом наблюдается интенсивный поток грузового транспорта.

В ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» заявили журналистам, что участок не находится в их ведении, и перенаправили запрос в ФКУ «Поволжуправтодор». В диспетчерской службе пояснили, что дорога перешла к ним в управление только 1 апреля, и попросили обратиться позже.

Сегодня на Волгоградскую область обрушился ливень с ветром и градом. Непогода сохранится 12 мая.

