Главные новости за 11 мая. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области с января по апрель предложение трудоустройства на вахту составило более 5,3 тыс. вакансий, что на 34% (1,3 тыс. вакансий) больше, чем за аналогичный период прошлого года. За год медиана зарплатных предложений выросла на 7% – с почти 150 тыс. руб. в начале 2025 года до более 160 тыс. руб. в 2026 году.

Десяти семьям присвоили почетное звание «Трудовая династия Дона». В Ростовской области в этом крупные промышленные предприятия отметят юбилеи: 80 лет – «Азовский оптико-механический завод», 130 лет – «Таганрогский металлургический завод» и таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик».

Уроженец Азова Дмитрий Шевченко вошел в обновленный санкционный список Великобритании.

Футбольный клуб «Ростов» одолел тольяттинский «Акрон» в 29-м туре Российской Премьер-лиге. Финальный счет встречи – 1:3 в пользу гостей. В завершающем туре чемпионата «Ростов» примет дома «Зенит», занимающий промежуточное первое место в таблице.

В Волгодонске из-за проведения плановых предупредительных работ на объектах теплоснабжения отключат горячую воду. Отключения продлятся с 18 по 22 мая.