Новороссийск вошел в топ-3 городов Кубани по числу погибших в ДТП с начала года

Согласно статистике ГИБДД России, в Новороссийске с января по апрель 2026 года случилось 69 ДТП с девятью погибшими и 89 пострадавшими. По этому показателю он занял третье место среди городов Краснодарского края.

По количеству на Кубани аварий с летальным исходом с начала 2026 года лидирует Краснодар — 447 ДТП, где 17 человек погибли, а 489 пострадали. Второе место по этому показателю занял Сочи — по статистике ГИБДД, на курорте зарегистрировано 152 ДТП, в которых погибли 14 человек, еще 175 человек пострадали.

Замыкают топ-5 Анапа в регионе (67 аварий, 5 погибших и 77 раненых) и Армавир (44 ДТП, 9 погибших и 50 раненых).

