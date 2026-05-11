Жара и ветер ожидаются в Астрахани 12 мая
В ночь на вторник, 12 мая, на территории Астраханской области местами пройдут кратковременные дожди с грозами, днем осадки прекратятся. Об этом сообщило региональное МЧС со ссылкой на прогноз ЦГМС.
Температура воздуха ночью составит +12…+17°C. Днем воздух прогреется до +24…+29°C.
Ветер юго-восточный со скоростью 5–10 м/с ночью. Местами ожидаются порывы до 14 м/с. Днем прогнозируют ветер 9–14 м/с с порывами до 17 м/с.
В самой Астрахани существенных осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до +14…+16°C, днем — +25…+27°C. Ветер юго-восточный, ночью 5–10 м/с, днем 9–14 м/с.