Облачность, осадки и сильный ветер ожидаются в Пензенской области во вторник

Переменная облачность, кратковременные дожди и грозы ожидаются в Пензенской области во вторник, 12 мая. Об этом предупредили синоптики Приволжского УГМС.

Температура воздуха ночью составит +8…+13°C. Днем воздух прогреется до +19…+24°C. В ночь на среду похолодает до +9…+14°C. Осадки сохранятся.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 8–13 м/с, а также порывы до 15–18 м/с. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Нина Шевченко