В Липецкой области яровые после холодов засеяли только на 30%

Аграрии Липецкой области вышли на массовый сев яровых культур после периода неблагоприятных погодных условий, сдерживавших полевые работы, сообщили в облправительстве. По данным регионального министерства сельского хозяйства, на фоне одновременного проведения посевной по основным культурам план ярового сева выполнен примерно на 30% на вторую неделю мая.

Всего в 2026 году под яровые культуры в регионе отведено 1,05 млн га. На данный момент засеяно 321 тыс. га.При этом, как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», на конец апреля в Липецкой области продолжительные осадки привели к отставанию от сроков посевной примерно на 10 дней. На тот момент было высеяно лишь 26 тыс. га яровых культур, или 2,5% от планируемой площади.

По данным областного минсельхоза, в структуре ярового сева зерновые и зернобобовые занимают 213,5 тыс. га.

В частности, яровая пшеница посеяна на 94 тыс. га, ячмень — на 88 тыс. га, горох — на 24 тыс. га.

Сев технических культур также ведется в активной фазе. Кукуруза на зерно засеяна на 3 тыс. га из 75 тыс. га планируемых. Сахарная свекла посеяна примерно на 30% площадей, подсолнечник — на 15%, яровой рапс — на 50%.

По сое, под которую в регионе отведено 186 тыс. га, засеяно 5,5 тыс. га.

Общая площадь под масличными культурами оценивается в 444 тыс. га. Однолетними травами занято 6 тыс. га.

По состоянию на вторую неделю мая аграрии в Липецкой области приступили ко второй подкормке озимых зерновых культур — работы проведены на площади более 30 тыс. га. Состояние озимых оценивается как «хорошее», доля посевов «в плохом состоянии» — менее 5%.

В целом в Черноземье из-за холодной погоды посевная кампания яровых в 2026 году сдвинулась минимум на десять дней, в отдельных областях — на две недели, узнал «Ъ-Черноземье». К концу апреля наибольшая доля выполнения плана сева зафиксирована в Воронежской области (38%), наименьшая — в Тамбовской (1%). Если погодные условия не позволят завершить сев яровых культур до середины мая, аграриям придется менять структуру посевов или ожидать заметного снижения урожайности, считают эксперты. При этом состояние озимых культур, которым повышенная влажность пока идет на пользу, во многом будет зависеть от погодных условий в летний период.

Сергей Калашников