В Чайковском за 56 млн руб. продается бывший лесозавод

В центре Чайковского выставлен на продажу производственно-складской комплекс, объявление на avito опубликовано 4 мая. В продаваемый комплекс входит участок в 10, 6 га, а также производственные корпуса, склады, офисы и подсобные помещения площадью 26 тыс. кв. м. Кроме того, ву комплекса в наличии есть свободная территория в 70 тыс. кв. м. Стоимость лота – 56 млн руб.

Ранее в продаваемых корпусах размещался Чайковский лесозавод (позднее — ОАО «Чайковский ДОЗ»), созданный в 1957 году для обеспечения строительства Воткинской ГЭС и жилищного строительства в городе. Завод просуществовал до 2002 года.