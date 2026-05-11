На фестивале кино в Новороссийске зрителям покажут 31 новый фильм

Шестой фестиваль патриотического кино «Малая земля» стартовал в Новороссийске. До 14 мая зрители увидят 31 новую киноленту. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Новые фильмы посвящены темам любви к Родине, стойкости духа, а также событиям Великой Отечественной войны и СВО.

«В этом году в фестивале отражена тема единства народов России. Фильмы снимались в различных городах, а участники приехали к нам со всех уголков страны», — отметил в соцсетях Андрей Кравченко.

В рамках фестиваля пройдут творческие встречи с Дмитрием Певцовым и Тамарой Глобой. Зрителям покажут документальные фильмы «Никита» и «Иваново дело». Мероприятия кинофестиваля состоятся в кинотеатре «Нептун». Каждый день будут проходить творческие встречи с новороссийцами и показы кинолент для зрителей всех возрастов.

Андрей Кравченко поблагодарил организаторов за то, что Новороссийск снова стал местом проведения фестиваля патриотического кино, участникам пожелал успехов, а зрителям — насладиться просмотром качественных российских фильмов.

Андрей Николаев