Трое детей пострадали в ДТП в Крыму

Младенец 2026 года рождения и еще двое несовершеннолетних детей пострадали в аварии в курортном районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Согласно предварительным данным, 10 мая около 17:40 на трассе Симферополь—Евпатория—Мирный, рядом с селом Геройское Сакского района 32-летний водитель автомобиля «Киа» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо, в итоге автомобиль опрокинулся, уточняется в сообщении.

В результате аварии пострадали трое несовершеннолетних пассажиров 2013, 2023 и 2026 года рождения. Пострадавших детей доставили в больницу.

