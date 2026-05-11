Движение трамвая от Лапшихи до площади Лядова возобновили в Нижнем Новгороде

Движение трамвая по маршруту №18 от Лапшихи до площади Лядова и обратно возобновили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило ООО «Экологические проекты» — концессионер масштабной реконструкции городской трамвайной сети.

Специалисты компании провели обкатку маршрута специальным вагоном для оценки состояния рельсового полотна и регулировки контактной сети.

Движение трамвая на маршруте №18 приостанавливали с 1 по 10 мая для реконструкции разворотного кольца в Лапшихе. Концессионер предупредил, что на маршруте продолжается донастройка контактно-кабельного пути и возможны остановки трамвая.

Владимир Зубарев