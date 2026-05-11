В Динском районе Кубани водитель иномарки сбил двоих детей

ДТП произошло вечером 10 мая в поселке Южном Динского района. Как сообщает Госавтоинспекция района, около 18:00 на улице Мира возле дома №104 водитель автомобиля Hyundai Sonata на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу и сбил двух детей, переходивших проезжую часть справа налево по ходу движения автотранспорта.

В результате происшествия дети получили различные травмы. Пострадавшие доставлены на лечение в Краснодар. Сообщается, что в момент ДТП несовершеннолетние находились в присутствии законного представителя. По факту пришествия проводится соответствующая проверка.

