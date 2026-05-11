В Ростове-на-Дону подросток на велосипеде пострадал в ДТП

В Ростове-на-Дону несовершеннолетний велосипедист пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает Госавтоинспекции Ростовской области.

Происшествие случилось накануне, 10 мая, на проспекте 40-летия Победы. По предварительным данным, 21-летний водитель Mitsubishi Lancer допустил наезд на 13-летнего велосипедиста. В результате происшествия подросток пострадал.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Константин Соловьев