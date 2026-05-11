Авиарейсы из Ижевска в южном направлении восстановлены

Авиасообщение Ижевска и других городов с югом России восстановлено в полном объеме. Это следует из сообщения Минтранса России от 10 мая

«Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита. В 9:00 мск отменены НОТАМи по ранее введенным ограничениям»,— говорится в сообщении.

Во второй половине дня авиакомпании начали восстанавливать летную программу. Вечером 9 мая Минтранс сообщил о возобновлении части международных рейсов.

Напомним, полеты были приостановлены 8 мая после попадания БПЛА в здание филиала аэрогавани в Ростове-на-Дону.