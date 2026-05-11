Пермский девелопер построит спортивный комплекс в центре города

На месте снесенного барака в центре Перми по адресу: ул. Сибирская, 44 будет построен многофункциональный физкультурно-образовательный комплекс. На сайте пермской мэрии было опубликовано постановление о реализации проекта в рамках муниципально-частного партнерства. С такой инициативой в администрацию города обратилось ООО «Синержи».

В рамках проекта предполагается строительство двухэтажного центра площадью почти 700 кв. м. На первом этаже будет располагаться помещения для оказания услуг населению в сфере физической культуры и спорта, образовательной деятельности ориентировочной площадью 350,56 кв. м. Второй этаж займут: спортивный зал ориентировочной площадью 178,5 кв. м (17 м длина, 10,5 м ширина), тренерская, раздевалки.

Частный инвестор получит на правах аренды участок площадью 480 кв. м. Срок действия соглашения – 10 лет со дня его подписания. Сумма инвестиций – порядка 50 млн руб. По условиям соглашения, концессионер будет предоставлять в том числе муниципальному учреждению, на безвозмездной основе в пользование второй этаж центра еженедельно с понедельника по субботу для проведения тренировочного процесса не менее 4 часов в день. Объект должен быть построен в период не более 18 месяцев со дня получения разрешения на строительство.

По данным Rusprofile, в Перми зарегистрировано только одно ООО «Синержи». Его учредителем является владелец застройщика Nova Михаил Белебезьев.

Напомним, на указанном участке располагался двухэтажный деревянный дом 1903 года постройки. Он был снесен в 2022 году. Он оставался последним деревянным бараком в районе ТРК «Семья».