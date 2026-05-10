Гроза и жара ожидаются в Волгоградской области 11 мая

Переменная облачность прогнозируется в Волгоградской области 11 мая. Такие данные привели синоптики регионального ЦГМС.

Временами в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный и юго-восточный, скорость 8–13 м/с, при грозах порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +11…+16°С, местами похолодает до +6…+11°С. Днем столбики термометров поднимутся до +19…+24°С, в отдельных районах возможно прогревание до +25…+30°С.

В Волгограде существенных осадков не ожидается. Температура ночью +12…+14°С, днем +24…+26°С.

Нина Шевченко